Ольга Зайцева: "Если мое имя всплывет в деле о допинге, подам на Родченкова в суд"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева подчеркнула, что никогда не принимала допинг. По словам биатлонистки, она готова подать в суд на бывшего главу "Антидопингового центра" Григория Родченкова, еслии ее имя будет названо среди нарушителей. Родченков является информатором ВАДА. Его показания вошли в доклад независимого эксперта Ричарда Макларена, который обвинил Россию в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

- Спортсмен должен отвечать за то, что у него в организме? Я согласна, он отвечает, - приводит "Спорт FM" слова Зайцевой. - Когда ты конкретно что-то делаешь, ты отвечаешь. Должен знать, что тебе предлагают, что ты хочешь от результата. В спорте можно достигать высот, не принимая допинг. Я никогда ничего не принимала. Если вдруг всплывет моя фамилия – это будет бред. Подам в суд на Родченкова, куда угодно. Потому что это неправда. Я всегда знаю что принимаю.