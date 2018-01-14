Ольга Якушова: "В резервной женской сборной России никто ногами не шевелит"

Россиянка Ольга Якушова рассказала о причинах завершения карьеры. Она раскритиковала работу тренерского штаба резервной сборной России.
Напомним, на этой неделе Якушова приняла решение о завершении карьеры. 26-летняя спортсменка дебютировала в составе сборной России на этапе Кубка мира в Эстерсунде в декабре 2014 года.
- Первую гонку пробежала на Кубке IBU – все нормально, третье место заняла, - цитирует Life.ru Якушова. - Потом к нам подходит главный тренер резервной сборной Норицын и говорит: "Мы будем выполнять нагрузку и выходить в пиковое состояние к декабрьской "Ижевской винтовке". Но от гонки к гонке я просто топила себя. Проигрыши были нереальные. На вопросы "почему я не бегу?" он просто улыбался и говорил: "Ну, ты просто перегораешь. Ты психологически неустойчивая. Ты хочешь победить, а надо просто выйти и сделать свою работу". Да я ни фига не слабая психологически, мне уже 25 лет, какое перегорела? Нашли причину, блин.
Я дотерпела до "Ижевской винтовки". На индивидуальной гонке заехала в первый подъём и поняла, что просто устала. Это как вообще? После трёх кругов я сошла. А мне Норицын потом говорит со своей улыбкой: "Ты чего сошла? Ты в хорошей форме! Просто психологически не справилась. Или быстро начала". 20 секунд проигрыша на первом круге лидеру? Что за глупости? Да у нас никто в нашей резервной сборной ногами не шевелит! Это проблемы с тренировочным планом. Ведь никто реально не бежит. Ну и Норицын не стал для меня близким человеком, с которым можно было посоветоваться.
Когда его назначили, я посмотрела – а какие у него регалии? Грубо говоря, приходит 30-летний парень, кто-то его там подтянул – и он сразу становится тренером сборной. Акимова у него забегала, Сливко будто бы прибавила… Да Таня сама по себе очень сильная спортсменка, у нее хороший личный тренер, а Сливко… Не знаю, где там увидели, что она прибавила. И теперь, думаю, он до пенсии будет в сборной работать за эти заслуги.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD/1078289/posudomoiki_poluchaiut_bolshie_rossiiskaia_biatlonistka_--_o_situatsii_v_sbornoi
ЦСКА71
И от всего этого реально грустно
16:41
alex1966
Очень похоже на правду, но думаю на деле еще хуже !
15:39
maksimalist
Спасибо за правду. Пихлер - Каспер - их ставленник Но-ри-цын!!! Кстати, Но-ри-цын из Тюмени...
14:24
Ded vsegda odet
Я верю. У работодателей так же . Могут зарплату задержать, условия контракта не выполнить. И все молчат. А когда уволятся начинают правду говорить. Почему если у нас так везде в стране , обман, лицемерие, безграмотное управление, барские замашки руководства. Этого нет в спорте?
13:59
xxx5
Вот она правда, по тихоньку сейчас прорывать будет. Всей стране понятно, что Кравцов и "его" тренеришки российский биатлон превратили в полное дно !!!
13:57
Dr.Maks
И нет повода не доверять словам спортсменки !!! Где великие тренера профессионалы которые знают как тренировать и подводить к главным стартам года ?!
09:41
Serenky25
Возможно весь этот гениальный план с нагрузками д.б.учитывать прием некоторых препаратов для быстрого восстановления организма? Возможно даже разрешенных. Но от страха перед дисквалификацией перестали любые препараты употреблять. Поэтому такая .опа.
09:41