Ольга Якушова: "В резервной женской сборной России никто ногами не шевелит"

Россиянка Ольга Якушова рассказала о причинах завершения карьеры. Она раскритиковала работу тренерского штаба резервной сборной России.

Напомним, на этой неделе Якушова приняла решение о завершении карьеры. 26-летняя спортсменка дебютировала в составе сборной России на этапе Кубка мира в Эстерсунде в декабре 2014 года.

- Первую гонку пробежала на Кубке IBU – все нормально, третье место заняла, - цитирует Life.ru Якушова. - Потом к нам подходит главный тренер резервной сборной Норицын и говорит: "Мы будем выполнять нагрузку и выходить в пиковое состояние к декабрьской "Ижевской винтовке". Но от гонки к гонке я просто топила себя. Проигрыши были нереальные. На вопросы "почему я не бегу?" он просто улыбался и говорил: "Ну, ты просто перегораешь. Ты психологически неустойчивая. Ты хочешь победить, а надо просто выйти и сделать свою работу". Да я ни фига не слабая психологически, мне уже 25 лет, какое перегорела? Нашли причину, блин.



Я дотерпела до "Ижевской винтовки". На индивидуальной гонке заехала в первый подъём и поняла, что просто устала. Это как вообще? После трёх кругов я сошла. А мне Норицын потом говорит со своей улыбкой: "Ты чего сошла? Ты в хорошей форме! Просто психологически не справилась. Или быстро начала". 20 секунд проигрыша на первом круге лидеру? Что за глупости? Да у нас никто в нашей резервной сборной ногами не шевелит! Это проблемы с тренировочным планом. Ведь никто реально не бежит. Ну и Норицын не стал для меня близким человеком, с которым можно было посоветоваться.

Когда его назначили, я посмотрела – а какие у него регалии? Грубо говоря, приходит 30-летний парень, кто-то его там подтянул – и он сразу становится тренером сборной. Акимова у него забегала, Сливко будто бы прибавила… Да Таня сама по себе очень сильная спортсменка, у нее хороший личный тренер, а Сливко… Не знаю, где там увидели, что она прибавила. И теперь, думаю, он до пенсии будет в сборной работать за эти заслуги.