Ольга Вилухина: "Я не прощаюсь с биатлоном"

Россиянка Ольга Вилухина, принявшая решение о завершении профессиональной карьеры, отметила, что не собирается прощаться с любимым видом спорта. По словам двукратного серебряного призера Олимпийских игр в Сочи, в данный момент она находится в поиске себя и надеется на то, что еще сможет быть полезна российскому биатлону.

– Решение о завершении карьеры далось очень непросто, – сказала Вилухина в эфире программы "Все на матч". – Как только я выходила на пик формы, организм давал сбой. В сентябре размышляла, а в октябре приняла окончательное решение. Я не прощаюсь с биатлоном. Продолжаю любить его всей душой. В данный момент я нахожусь в поиске, надеюсь, что смогу быть полезна российскому биатлону. Хочу найти интересную работу, которая будет меня заряжать так же, как выступления за сборную России. Жизнь многогранна. Я уверена, что все будет хорошо.

Буду следить за выступлениями наших девушек на этапах Кубка мира. Если удастся, буду приезжать на соревнования. Мы очень дружны со Светой Слепцовой, за нее, наверное, буду переживать в особенности. Желаю удачи всем нашим спортсменкам в предолимпийском сезоне.