15:15 | БИАТЛОН

Ольга Вилухина приняла решение завершить карьеру

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Вице-чемпионка Олимпийских игр 2014 года в спринте и обладательница олимпийского серебра в эстафете Ольга Вилухина приняла решение завершить свою карьеру. 28-летняя спортсменка поблагодарила партнеров по команде, тренеров и болельщиков.

"Дорогие мои болельщики! В первую очередь я обращаюсь к вам – людям, которые поддерживали, переживали и зачастую вдохновляли меня. Среди вас есть близкие и не очень, но со всеми вами в этот момент я хочу быть так же искренна, как вы были со мной все это время. Возможно, сейчас я даже буду чересчур искренна. Не хочу никого вводить в заблуждение и делать вид, что тренируюсь и готовлюсь к Пхенчангу. С октября я прекратила тренировки и приняла решение о завершении спортивной карьеры", – написала Вилухина на своей странице в фейсбуке.

Полностью обращение Ольги Вилухиной

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЮКИ

ленка ноейр ещё моложе завязала,но сколько навыигрывала!а какая красивая была!

16:40

Slim Taller

Если-бы не запретили чудо-средство "Мельдоний" может ещё и побегала.

16:31

fireman32

Скорее всего,какие то проблемы со здоровьем.

16:14

Levbereg

Вообще неожиданно. А кто теперь в женской сборной остается? Там на эстафету наберется команда достойная? Будем надеяться, что причина в завершении карьеры не в здоровье.

15:50

RW.irk

Ну пипец! И че это было? Получается закончила карьеру в 26 лет будучи в топ-10 в мире. Печально.

15:29

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