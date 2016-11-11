Ольга Вилухина приняла решение завершить карьеру

Вице-чемпионка Олимпийских игр 2014 года в спринте и обладательница олимпийского серебра в эстафете Ольга Вилухина приняла решение завершить свою карьеру. 28-летняя спортсменка поблагодарила партнеров по команде, тренеров и болельщиков.
"Дорогие мои болельщики! В первую очередь я обращаюсь к вам – людям, которые поддерживали, переживали и зачастую вдохновляли меня. Среди вас есть близкие и не очень, но со всеми вами в этот момент я хочу быть так же искренна, как вы были со мной все это время. Возможно, сейчас я даже буду чересчур искренна. Не хочу никого вводить в заблуждение и делать вид, что тренируюсь и готовлюсь к Пхенчангу. С октября я прекратила тренировки и приняла решение о завершении спортивной карьеры", – написала Вилухина на своей странице в фейсбуке.
ЮКИ
ленка ноейр ещё моложе завязала,но сколько навыигрывала!а какая красивая была!
16:40
Slim Taller
Если-бы не запретили чудо-средство "Мельдоний" может ещё и побегала.
16:31
fireman32
Скорее всего,какие то проблемы со здоровьем.
16:14
Levbereg
Вообще неожиданно. А кто теперь в женской сборной остается? Там на эстафету наберется команда достойная? Будем надеяться, что причина в завершении карьеры не в здоровье.
15:50
RW.irk
Ну пипец! И че это было? Получается закончила карьеру в 26 лет будучи в топ-10 в мире. Печально.
15:29