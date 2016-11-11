Ольга Вилухина приняла решение завершить карьеру

Вице-чемпионка Олимпийских игр 2014 года в спринте и обладательница олимпийского серебра в эстафете Ольга Вилухина приняла решение завершить свою карьеру. 28-летняя спортсменка поблагодарила партнеров по команде, тренеров и болельщиков.

"Дорогие мои болельщики! В первую очередь я обращаюсь к вам – людям, которые поддерживали, переживали и зачастую вдохновляли меня. Среди вас есть близкие и не очень, но со всеми вами в этот момент я хочу быть так же искренна, как вы были со мной все это время. Возможно, сейчас я даже буду чересчур искренна. Не хочу никого вводить в заблуждение и делать вид, что тренируюсь и готовлюсь к Пхенчангу. С октября я прекратила тренировки и приняла решение о завершении спортивной карьеры", – написала Вилухина на своей странице в фейсбуке.

Полностью обращение Ольги Вилухиной