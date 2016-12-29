Ольга Вилухина: "Подозрительны не наши пробы, а доклады Макларена и списки Родченкова"

Двукратный призер Олимпиады-2014 Ольга Вилухина заявила, что на протяжении всей карьеры у нее не было проблем с допинг-пробами. Ранее ВАДА предоставило IBU список из 31 российского биатлониста, якобы уличенных в употреблении допинга. IBU отстранил двоих от соревнований, а в отношении еще 29 открыл дисциплинарные дела. По версии итальянского издания La Gazzetta dello Sport, отстраненными спортсменами являются Вилухина и Яна Романова.

Мне очень сложно хоть как-то объяснить появившуюся в СМИ информацию, - цитирует "Р-Спорт" Вилухину. - Или хотя бы выдвинуть какие-то версии. Стали мы жертвами чьих-то больных фантазий или каких-то подковерных игр, я не знаю. Но все мои допинг-пробы на протяжении всей спортивной карьеры - до, во время и после игр в Сочи - были чистыми! И почему они вдруг стали подозрительными, я категорически не понимаю! Каждый следующий день после забора допинг-пробы, а в Сочи у нас их брали чуть ли не через день, в ADAMS мне приходил отрицательный ответ. Подозрительны не наши пробы, а все эти доклады Макларена, списки Родченкова и их бездоказательные обвинения.

Я буду бороться за чистоту своего имени и результатов. Если будут предъявлены обвинения, буду нанимать адвокатов и подавать в суд, потому что все происходящее - абсурд. И я уверена, что буду не одна в этой борьбе - слишком много спортсменов оказались под ударом.