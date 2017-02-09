Ольга Полторанина: "Полиция обращалось со сборной Казахстана, как с террористами"

Биатлонистка Ольга Полторанина отметила, что австрийская полиция во время обыска сборной Казахстана обращалась со спортсменами, как с террористами. У сборной Казахстана в Хохфильцене изъяли множество медицинских препаратов. По данным ведомства, обыск в гостиничных номерах был санкционирован прокуратурой Инсбрука. Ведется расследование.

- Мы были в шоке, нас окружили, как террористов, было очень страшно, - приводит ТАСС слова Полтораниной. - Полицейские и допинговые офицеры нас мурыжили до двух часов, а кого-то и до четырех. Сначала обыскали всю комнату, а после отвезли в полицию, где составили протоколы, абсолютно на всех, включая смазчиков. Мы всю ночь не спали, поэтому сейчас выходила на гонку абсолютно без эмоций, как на тренировке. Нас никто не предупреждал, пришли на ужин и забрали.