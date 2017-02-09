Ольга Полторанина: "Полицейские перерыли все в наших комнатах"

Представительица Казахстана Ольга Полторанина, бежавшая сегодня первый этап смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, рассказала об обыске, который вчера вечером устроила в их отеле австрийская полиция. По словам Полтораниной, ситуация крайне странная, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Мы были в шоке, когда вчера вечером в отель пришла большая группа людей – и окружила нас. Как террористов каких-то! Было очень страшно. Кого-то мурыжили до двух часов ночи, кого-то до четырех. Сначала был допинг-контроль, потом полицейские все перерыли в комнатах. Затем повели в полицию, составляли протокол, делали допрос. Вообще всех! В том числе, сервисеров. Не спали всю ночь. Сегодня вышли – никаких эмоций. Очень тяжело. Ситуация крайне странная. Но у нас нет никаких сомнений, что все закончится хорошо. Мы уверены в себе на 100 процентов, ничего запрещенного у нас не найдут, потому что мы этого никогда не принимали. (Владимир ИВАНОВ)