17:25 9 февраля | БИАТЛОН

Ольга Полторанина: "Из-за обыска сборная Казахстана не спала всю ночь"

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Казахстанская биатлонистка Ольга Полторанина заявила, что из-за обыска спортсмены сборной Казахстана не спали всю ночь, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Ранее австрийская полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана в Хохфильцене и обнаружила многочисленные медицинские устройства и запрещенные фармакологические препараты, которые были изъяты.

"Спортсмены из Казахстана из-за допроса и обыска не спали всю ночь", – сказала Полторанина.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zvovs

Надо ещё белорусов проверить, они тоже дружат с ФСБ и под видом картошки чего только мне возят.

17:30 9 февраля

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