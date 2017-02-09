Ольга Полторанина: "Из-за обыска сборная Казахстана не спала всю ночь"

Казахстанская биатлонистка Ольга Полторанина заявила, что из-за обыска спортсмены сборной Казахстана не спали всю ночь, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Ранее австрийская полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана в Хохфильцене и обнаружила многочисленные медицинские устройства и запрещенные фармакологические препараты, которые были изъяты.

"Спортсмены из Казахстана из-за допроса и обыска не спали всю ночь", – сказала Полторанина.