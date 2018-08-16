Ольга Подчуфарова: "Я последнее время боролась с системой, зачем мне становиться ее частью?"

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова не уверена, что вернется в биатлон в каком-либо статусе. Летом 2018 года она объявила о завершении спортивной карьеры.

- Тренером я не стану точно, никогда не испытывала желания им стать. Не уверена, что хочу работать в СБР, - цитирует "РИА Новости" Подчуфарову. - Вообще не уверена, что хочу быть связанной со спортом высших достижений. На мой взгляд, структура и система спорта во всех российских федерациях схожи. Все друг от друга зависят, все как-то друг к другу привязаны. Я, если задуматься, последнее время только и делала, что боролась с этой системой. Так зачем мне становиться ее частью? Мне намного больше по душе какая-то организаторская работа. В сентябре я иду учиться в МГУ на факультет спортивного менеджмента и в общем-то достаточно четко представляю себе, какой хотела бы видеть свою жизнь через три года, через пять…

- Кто-нибудь из руководства СБР предлагал вам работу?

- Мы встречались с Владимиром Петровичем Драчевым, обсуждали, что я могу быть как-то привлечена к сотрудничеству, но продолжения разговора так и не последовало. Но я по этому поводу даже не расстроилась, моя нынешняя жизнь полностью меня устраивает.