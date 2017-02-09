Ольга Подчуфарова: "В отношении стрельбы – пусть и не без помарок, но отработала стопроцентно"

Россиянка Ольга Подчуфарова после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене отметила, что довольна своей стрельбой. По ее словам, она неправильно разложила силы по дистанции.

– Задачи на мой этап были ясны – отработать максимально, – цитирует Подчуфарову официальный сайт СБР. – В первую очередь сама себе такую задачу ставила. В отношении стрельбы – пусть и не без помарок, но отработала стопроцентно. Один выстрел отложила только потому, что задыхаться начала. Показала в стрельбе то, что требовалось.Такой рубеж, как здесь, с более тяжелым подходом, для меня оптимален. Я стреляю на высоких пульсах.

Но здесь все равно всегда сложно совладать с дыханием. Что касается хода – если бы разложила силы по дистанции по-другому, то отставание было бы, может, меньше. Первый и второй круг шла не своим темпом. Поэтому на финиш уже "на зубах" доходила. Если бы была возможность разложить силы по-другому – отставание было бы секунд на десять меньше. Но девочки со старта пошли очень быстро. Да, раньше я занимала в Хохфильцене высокие места. В тех гонках я получила много опыта в отношении того, где стоит добавить, как выходить на рубеж.