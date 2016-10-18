Ольга Подчуфарова: "Тренироваться нужно только в команде"

Биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова подчеркнула, что является противницей индивидуальных тренировок. По ее словам, нужно всегда иметь рядом партнера по команде для ощущения командного духа и соперничества.

– Правда, что вы хотели вообще уйти на индивидуальную подготовку?

– Нет. Всегда наоборот считала, что тренироваться нужно только в команде. Это и конкуренция, и спарринг, ты постоянно можешь себя с кем-то сравнить. А главное, я прекрасно понимаю, что для успеха сборной нужен настоящий командный дух. Когда бежишь не только за себя, но и за остальных. И переживаешь за остальных так же сильно, как за себя. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полностью интервью Подчуфаровой