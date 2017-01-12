Ольга Подчуфарова: "Старалась не терять собранности и концентрации"

Биатлонистка Ольга Подчуфарова после финиша в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что по ходу своего этапа старалась не терять собранности и концентрации. Российская спортсменка также добавила, что видит улучшение состояния здоровья.

– Смотрела на отставание, - сказала Подчуфарова во флеш-интервью после финиша. - В прошлом году после первого этапа отставание тоже было больше двух минут. Не теряла собранности и концентрации. Работала как могла, давала себе внутренние установки, старалась выполнять свои задачи.

Чистая вторая стрельба? На последнем этапе стрельба из положения стоя всегда определяющая, на нем нельзя промахиваться. Важно, что есть позитивные сдвиги в самочувствии. Сейчас вместе с командой все проанализируем и будем готовиться к следующим гонкам.