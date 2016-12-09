Ольга Подчуфарова: "Спринт в Поклюке можно занести в плюс"

Ольга Подчуфарова после спринтерской гонки в Поклюке подчеркнула, что осталась овольна своим выступлением. Российская спортсменка заняла 13-е место.

– Впечатления от гонки уже, конечно, более радужные, чем в Эстерсунде, – приводит официальный сайт СБР слова Подчуфаровой. – Мы решили проблему моих спазмов в ногах. В целом процентов на 90 процентов отработала, пока состояние не позволяет бежать с меньшим отставанием по дистанции, но на сегодняшний день могу быть довольна гонкой. Отработала и рубеж, и по дистанции максимально ровно прошла, в своем режиме, лыжи работали просто изумительно. Думаю, что в плюс можно гонку занести. На сегодняшний день это уже более радужный результат. Поклюка – одно их моих любимых мест, потому что еще с юниорских лет часто здесь тренируемся. Положительное место, всегда приятно здесь находиться.