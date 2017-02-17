17:25 | БИАТЛОН

Ольга Подчуфарова: "Очень много времени компенсировала за счет лыж"

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Россиянка Ольга Подчуфарова после эстафеты на чемпионате мира отметила хорошую работу лыж, но посетовала на досадный промах.

– На первом круге все шли плотно. Выходить вперед было невыгодно, – отметила Подчуфарова после гонки. – Преимущество имеют те, кто идет в спину. Была уверена, что закрыла мишень последним выстрелом, а оказалось, что нет. Скольжение было тяжелое, но надо сказать, что лыжи работали безупречно. Очень много времени за счет лыж компенсировала.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Братчанин

Бредит... Чего она компенсировала? Видать, корона совсем уже давит на мозг...

18:41

Sergio76e

Интересно,а сколько бы ты привезла,если бы у тебя еще и лыжи плохо работали?

18:03

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