Ольга Подчуфарова: "Очень много времени компенсировала за счет лыж"

Россиянка Ольга Подчуфарова после эстафеты на чемпионате мира отметила хорошую работу лыж, но посетовала на досадный промах.

– На первом круге все шли плотно. Выходить вперед было невыгодно, – отметила Подчуфарова после гонки. – Преимущество имеют те, кто идет в спину. Была уверена, что закрыла мишень последним выстрелом, а оказалось, что нет. Скольжение было тяжелое, но надо сказать, что лыжи работали безупречно. Очень много времени за счет лыж компенсировала.