Ольга Подчуфарова: "Очень много времени компенсировала за счет лыж"

Россиянка Ольга Подчуфарова после эстафеты на чемпионате мира отметила хорошую работу лыж, но посетовала на досадный промах.
– На первом круге все шли плотно. Выходить вперед было невыгодно, – отметила Подчуфарова после гонки. – Преимущество имеют те, кто идет в спину. Была уверена, что закрыла мишень последним выстрелом, а оказалось, что нет. Скольжение было тяжелое, но надо сказать, что лыжи работали безупречно. Очень много времени за счет лыж компенсировала.
Братчанин
Бредит... Чего она компенсировала? Видать, корона совсем уже давит на мозг...
18:41
Sergio76e
Интересно,а сколько бы ты привезла,если бы у тебя еще и лыжи плохо работали?
18:03