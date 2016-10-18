Ольга Подчуфарова: "Мне и в голову не приходило отказаться от стартов"

Биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова подчеркнула, что допустила ошибку, согласившись в прошлом сезоне ехать на этапы Кубка мира в США и Канаду. По словам спортсменки, она была слишком уставшей, из-за чего провалилась на чемпионате мира. Она выступила в спринте, где стала 65-й, после чего тренеры сборной приняли решение снять ее со всех оставшихся гонок.

– В январе я уже понимала, что вот-вот наступит критический момент, - сказала Подчуфарова. - Январь вообще получился тяжелым: я бегала из последних сил, не пропуская ни одной гонки, спала всего по два-три часа в сутки, не могла есть. То есть сама понимала, что все это – не очень хорошие признаки. Спринт в Антхольце был 17-й гонкой подряд и этот этап стал, видимо, последней каплей: восстановиться к гонке преследования мне толком не удалось, а эстафета и вовсе далась неимоверным напряжением.

Сейчас задним числом я понимаю, что мне совершенно не нужно было в том состоянии лететь на этапы на другой континент, а нужно было после Антхольца просто отдохнуть и подводиться к чемпионату мира в индивидуальном порядке. Но тогда мне и в голову не пришло отказываться от стартов. Сказали, что нужно ехать? Ну значит едем... (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полностью интервью Подчуфаровой