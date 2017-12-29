Ольга Подчуфарова: "Когда почувствую, что готова выйти на старт и работать максимально, тогда я выйду"

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова поздравила Алексея Волкова и Екатерину Юрлову с победой в Рождественской гонке. Также она объяснила, почему приостановила выступления в нынешнем сезоне.

– Увлекательный просмотр во время тренировки, – написала в своем Инстаграме Подчуфарова. Поздравляю Юрлову и прошлогоднего компаньона Волкова. Вы молодцы, блеск!

А еще пару слов на тему моего решения, так как слишком много присылали вопросов в последнее время. Я не из тех, кто будет бегать ради статистики, ради пребывания в стане команды, или еще чего-то. Да, можно выйти на старт условного ранга и показывать даже возможно неплохой результат, либо не показывать его. Но мое мнение, что либо ты бегаешь на максимум своих возможностей, отдаешь всю себя, либо не выходишь и не бежишь вообще. Это то, почему ряд сезонов были прерваны. Это то, почему, по сути, не начав этот сезон, я его остановила. Когда я почувствую, что готова выйти на старт и работать максимально, тогда я выйду. Пока этого ощущения не появится, смысла выступать в гонках любого уровня нет.

Верьте, и поверят вам. Не судите, и не судимы будете.