19:16 | БИАТЛОН

Ольга Подчуфарова:
"Какой-то "трясучки" не было

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Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова в составе сборной России (Татьяна Акимова, Максим Цветков, Антон Шипулин) стала четвертой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. По словам Подчуфаровой, она довольна своим состоянием, потому что оно улучшается.

 
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- В стрельбе идеально было бы уйти без дополнительных патронов, не было бы этих десяти секунд, но стойка прошла в достаточно тяжелой ситуации, ветер был порывистый, в разные стороны играл, - приводит официальный сайт СБР слова Подчуфаровой. - В принципе, я уверенно отработала дополнительными патронами, не было паники, что что-то не закрою, какой-то "трясучки" – все нормально.

На дистанции своим самочувствием в целом я довольна. Да, местами что-то не получилось, но это касается технических моментов. Сегодня я прочувствовала, поработала. В целом состоянием довольна, потому что чувствую, что день ото дня оно улучшается. Я думаю, все будет идти по нарастающей, настрой боевой, есть огромное желание соревноваться, бегать гонки. При передаче эстафеты в ситуации с Таней Акимовой первая мысль у меня была – может быть, я не в том месте собираюсь передать эстафету. Но все обошлось, к счастью, думаю, потеряли мы не больше двух-трех секунд.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56384/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shu111

Точно. Было не три, а двесучки)

19:30

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