Ольга Подчуфарова: "Извините за мое состояние на дистанции"

Россиянка Ольга Подчуфарова извинилась за свое выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира. По ее словам, она не свосем правильно разложила силы по дистанции.

– В целом у меня было нормальное состояние, – отметила Подчуфарова после гонки. – Но первый и второй круги прошла не свои темпом. На финише было тяжело. Если бы разложила силы иначе, то было бы все по-другому. На втором круге к стойке подходила не своим темпом. Чуть-чуть пришлось сбавить. На стрельбе удалось отработать.

Извините за мое состояние на дистанции. В плане стрельбы постаралась сделать все максимально хорошо.