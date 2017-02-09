17:28 9 февраля | БИАТЛОН

Ольга Подчуфарова: "Извините за мое состояние на дистанции"

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Россиянка Ольга Подчуфарова извинилась за свое выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира. По ее словам, она не свосем правильно разложила силы по дистанции.

– В целом у меня было нормальное состояние, – отметила Подчуфарова после гонки. – Но первый и второй круги прошла не свои темпом. На финише было тяжело. Если бы разложила силы иначе, то было бы все по-другому. На втором круге к стойке подходила не своим темпом. Чуть-чуть пришлось сбавить. На стрельбе удалось отработать.

Извините за мое состояние на дистанции. В плане стрельбы постаралась сделать все максимально хорошо.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andre_Saratov

Мы привыкли.

18:31 9 февраля

Паласиос

Да ты вечно не можешь силы разложить по дистанции... Хоть вечно можешь извиняться...

18:08 9 февраля

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