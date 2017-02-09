Ольга Подчуфарова: "Извините за мое состояние на дистанции"

Россиянка Ольга Подчуфарова извинилась за свое выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира. По ее словам, она не свосем правильно разложила силы по дистанции.
– В целом у меня было нормальное состояние, – отметила Подчуфарова после гонки. – Но первый и второй круги прошла не свои темпом. На финише было тяжело. Если бы разложила силы иначе, то было бы все по-другому. На втором круге к стойке подходила не своим темпом. Чуть-чуть пришлось сбавить. На стрельбе удалось отработать.
Извините за мое состояние на дистанции. В плане стрельбы постаралась сделать все максимально хорошо.
Andre_Saratov
Мы привыкли.
18:31 9 февраля
Паласиос
Да ты вечно не можешь силы разложить по дистанции... Хоть вечно можешь извиняться...
18:08 9 февраля