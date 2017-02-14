Ольга Подчуфарова: "Из состояния, в которое я впала год назад, выхожу с большим трудом"

Россиянка Ольга Подчуфарова отметила, что пока не находится в оптимальном состоянии. По ее словам, нужно продолжать работать, несмотря ни на что.

– После смешанной эстафеты вы сказали, что ваше восстановление может занять два года. Не все болельщики это поняли. Вы именно так хотели выразиться?

– Сейчас я понимаю, что эта фраза звучит многозначительно. Но из состояния, в которое я впала год назад, выхожу с большим трудом. И нужно понимать, что есть физиологические процессы, на которые повлиять невозможно. Я не говорю о том, что это будет продолжаться бесконечно. Когда-нибудь настанет момент, когда мы поставим точку в этой истории. Будем надеяться, он наступит как можно раньше. Во всяком случае, промежуточные тесты, которые проводились в межсезонье, говорили о том, что некоторые показатели были очень хорошими. Некоторые из срезов и вовсе получились лучшими в моей карьере. Но в соревновательной деятельности получается не все. Многое утыкается в то, что сейчас восстановление между гонками у меня протекает дольше, чем обычно. Когда организм начнет функционировать полностью, можно будет говорить о следующем этапе.

– Насколько вам самой тяжело смириться с таким положением дел?

– Я отдаю себе отчет в том, что последние года три я хоть и маленькими шажочками, но прогрессировала, а в этом сезоне о прогрессе говорить не приходится. Но это опять-таки следствие того, что произошло прошлой зимой. Хотя самой мне, конечно, неспокойно от того, что я топчусь на месте. И иногда меня посещают мысли, что продолжаться так дальше больше не может. Но потом успокаиваюсь, разговариваю с тренером – и понимаю, что нужно терпеть, работать дальше. Ведь я прекрасно осознаю, почему все это происходит, и знаю, в каком направлении нужно двигаться, чтобы справиться с этой ситуацией. И это добавляет спокойствия.

Но нужно время. Прошлой весной врачи вообще рекомендовали мне воздержаться от нагрузок, хотя я продолжала потихонечку "шевелиться" и в тот момент мне казалось, что все пойдет куда быстрее. Но этот сезон дал мне понять, что одной мотивации и огромного желания мало. Бывают ситуации, из которых на одном "хочу" не выбраться. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Подчуфаровой - в ближайшее время в "СЭ"