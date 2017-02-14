Ольга Подчуфарова: "Хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах"

Россиянка Ольга Подчуфарова в интервью "СЭ" отметила, что самое важное для нее - привести организм в порядок. По ее словам, она верит в справедливость.
– В связи с тем положением дел, в котором вы оказались, спортивные цели на ближайшие годы как-то изменились?
– Учитывая, как для меня сложился прошлый год, я очень хорошо стала понимать присказку: "Хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах". Поэтому ничего загадывать не хочу. Моя ближайшая глобальная цель – привести организм в порядок. Когда я буду полностью здорова, это будет уже хорошо.
– Года полтора назад мы записывали интервью, и вы тогда говорили, что верите в высшую справедливость в жизни и спорте.
– Это на 100 процентов так.
– Тогда вы наверняка задавали вопрос: за что мне все это? Нашли ответ?
– Узнаем позже. Лет так через пять. Несмотря на все произошедшее, я по-прежнему убеждена, что все в этом мире происходит неслучайно. И справедливость всегда на стороне тех, кто прав. (Владимир ИВАНОВ)
marksan
Бред какой-то? Причём тут Бог? Разве в Библии не написано: Не трогай Бога всуе! Какие они дебилы... Нынешние!
19:11