Ольга Подчуфарова: "Хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах"

Россиянка Ольга Подчуфарова в интервью "СЭ" отметила, что самое важное для нее - привести организм в порядок. По ее словам, она верит в справедливость.

– В связи с тем положением дел, в котором вы оказались, спортивные цели на ближайшие годы как-то изменились?

– Учитывая, как для меня сложился прошлый год, я очень хорошо стала понимать присказку: "Хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах". Поэтому ничего загадывать не хочу. Моя ближайшая глобальная цель – привести организм в порядок. Когда я буду полностью здорова, это будет уже хорошо.

– Года полтора назад мы записывали интервью, и вы тогда говорили, что верите в высшую справедливость в жизни и спорте.

– Это на 100 процентов так.

– Тогда вы наверняка задавали вопрос: за что мне все это? Нашли ответ?

– Узнаем позже. Лет так через пять. Несмотря на все произошедшее, я по-прежнему убеждена, что все в этом мире происходит неслучайно. И справедливость всегда на стороне тех, кто прав. (Владимир ИВАНОВ)