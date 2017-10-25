Ольга Подчуфарова: "Есть чувство нереализованности"

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, завершившая сезон-2016/17 досрочно из-за проблем со здоровьем, рассказала о том, как готовилась к новому, олимпийскому сезону.

– Весной я восстанавливалась, проводила определенное лечение. Конечно, учитывался и опыт прошлых лет. Я знала, что нужно что-то менять в подготовке. Постарались суммировать весь накопленный опыт и врачебные рекомендации. В итоге летом я работала самостоятельно. Сейчас тренируюсь с командой. Наставники сборной, к слову, шли навстречу и лояльно относились к моим просьбам что-то скорректировать, – приводит слова Подчуфаровой "Тюменская арена". – Последние полтора года у меня, по сути, выпали. Есть чувство нереализованности. И я сейчас нацелена на личный результат, не обращаю большого внимания на то, что происходит вокруг.