Ольга Подчуфарова: "Если поставят в эстафету - буду готова бежать"

Биатлонистка Ольга Подчуфарова после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене заявила, что провела посредственную гонку, а также отметила, что состояние трассы оставляет желать лучшего из-за погоды. Россиянка заняла 25-е место по итогам гонки, отстав от лидера на четыре минуты и допустив два промаха.

– Нужно немного времени, чтобы подумать над тем, что я натворила, – сказала Подчуфарова. – Провела ровную, посредственную гонку. Пробежала не очень отвратительно, но и не так, чтобы хорошо. Проехалась по своему стандартному результату. Обидно из-за промахов. Хотя чисто психологически боязни выстрелов не было. Возможно, не справилась с дыханием. Но была готова сегодня работать на ноль.

– Насколько вам сегодня мешала жара?

– Финишировала, как будто меня облили из шланга. Местами на трассе была каша, и иногда приходилось ехать по не самой удачной траектории, потому что там была более жесткие участки. Хотя все были в равных условиях.

– Как собираетесь готовиться к эстафете?

– Нужно сначала узнать у тренеров, попаду ли я в нее. Но если поставят – бежать готова.

– Индивидуалка – самая тяжелая гонка в программе. Может быть, стоило поберечься для эстафеты?

– Мы на чемпионате мира – куда еще беречься? Я готовилась к этой гонке. У меня были связки, когда через день после индивидуалки я бегала спринты и эстафеты, и на таком контрасте более короткая дистанция дается даже легче. (Владимир ИВАНОВ)