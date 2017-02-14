Ольга Подчуфарова: "Доверят бежать эстафету - с радостью выйду на старт. Нет – никаких вопросов"

Россиянка Ольга Подчуфарова в интервью "СЭ" отметила, что в национальной команде все девушки находятся в хороших отношениях. По ее словам, вопросов не будет, если она не побежит эстафету на чемпионате мира.

– В нашей команде в Хохфильцене осталось пять девочек. В каких вы отношениях друг с другом?

– Мы в нормальных отношениях. В команде все спортсменки – ярко-выраженные индивидуалистки. У каждой из девочек очень сильный характер, все лидеры по натуре, поэтому об очень тесной дружбе говорить сложно. Но в целом мы хорошо ладим.

– Сейчас тренерский штаб рассматривает различные варианты эстафетной четверки. Насколько для вас принципиально попасть в нее?

– Доверят бежать – с радостью выйду на старт. Нет – никаких вопросов задавать не буду. (Владимир ИВАНОВ)