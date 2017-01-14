17:31 | БИАТЛОН

Ольга Подчуфарова: "Абсолютно не удовлетворена спринтом"

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Россиянка Ольга Подчуфарова после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге подчеркнула, что осталась недовольна тем, как выступила. Россиянка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах, однако проиграла лидирующей Кайсе Мякяряйнен более двух с половиной минут.

– В принципе, первую половину гонки я шла более, чем неплохо, – сказала Подчуфарова во флэш-интервью. – Но на деревянных ногах показать хороший результат было невозможно. Абсолютно не удовлетворена гонкой – технически ничего не получилось. Была настроена, нацелена на хороший результат. Финиш не сложился, в очередной раз ноги не дали мне это сделать.

Стрельба? Она по такой гонке мне никак не помогла. Но хорошо, что хотя бы в стрельбе все сложилось, но гонкой в целом абсолютно не удовлетворена.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Valeri

Оно и первую половину не шла, а мучалась...

18:11

Союз Аполлонович

Подчуфарову вместе с Услугиной надо на КИБУ отправлять, она же мучается, а не бегает. По каким критериям ее сейчас держат в сборной? Оттуда забирать Виру и .... по идее Слепцову

17:45

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