Ольга Подчуфарова: "Абсолютно не удовлетворена спринтом"

Россиянка Ольга Подчуфарова после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге подчеркнула, что осталась недовольна тем, как выступила. Россиянка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах, однако проиграла лидирующей Кайсе Мякяряйнен более двух с половиной минут.

– В принципе, первую половину гонки я шла более, чем неплохо, – сказала Подчуфарова во флэш-интервью. – Но на деревянных ногах показать хороший результат было невозможно. Абсолютно не удовлетворена гонкой – технически ничего не получилось. Была настроена, нацелена на хороший результат. Финиш не сложился, в очередной раз ноги не дали мне это сделать.

Стрельба? Она по такой гонке мне никак не помогла. Но хорошо, что хотя бы в стрельбе все сложилось, но гонкой в целом абсолютно не удовлетворена.