Оле Эйнар Бьорндален: "Я снова приму участие в гонке"

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален, завершивший карьеру, рассказал о подготовке к "Рождественской гонке", на которой он выступит вместе с женой Дарьей Домрачевой, сообщает Nettavisen.

– Мне до сих пор нравится тренироваться, – цитирует Бьорндалена Nettavisen. – Только теперь на первом месте семья. Тренировки на втором месте, а бизнес и все остальное – на третьем. Нужно набрать форму перед "Рождественской гонкой". Я стараюсь держать форму столько, сколько могу, но она ухудшается и это грустно. Но я сделаю все возможное, чтобы контролировать ее всю зиму.

"Рождественская гонка" – это самое масштабное событие, которое посетят 45-50 тысяч зрителей. Пару месяцев назад организаторы позвонили мне и сказали, что хотели бы устроить прощальный праздник во время турнира. Я подумал над этим, но что тут думать, просто сказал "да".

Напомним, что "Рождественская гонка" пройдет 29 декабря в немецком Гельзенкирхене на домашнем стадионе футбольного "Шальке" "Фелтинс-Арене".

Биатлонисты Оле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева состоят в браке с 2016 года. Супруги воспитывают дочь Ксению.