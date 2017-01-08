Оле Эйнар Бьорндален: "Я не был самим собой, и это сильно мешало"

Биатлонист Оле Эйнар Бьорндален после завершения масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что не был самим собой в этой гонке. Норвежец допустил промах на последней стрельбе и не смог вклиниться в борьбу за медали. В итоге он финишировал пятым.

- Сегодня у меня получилась хорошая стрельба, - приводит NRK слова Бьорндалена. - Я чувствовал, что все контролирую, но на стойке допустил досадный промах. На последнем круге соперники шли очень быстро, а я немного застрял. В последние недели я не был сосредоточен на гонках. Я не был самим собой, и это сильно мешало.