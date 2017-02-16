18:30 | БИАТЛОН

Оле Эйнар Бьорндален: "Я хочу выучить русский, но он слишком сложен и отличается от других языков"

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Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален отметил, что общается со своей женой Дарьей Домрачевой на английском. По словам спортсмена, он хочет выучить русский, чтобы иметь возможность поддержать разговор с членами семьи белорусской биатлонистки.

- Дарья хочет выучить норвежский язык, - приводит VG слова Бьорндалена. - У нее больше шансов овладеть норвежским, чем у меня русским. Я тоже хочу знать ее язык, но это произойдет не раньше Олимпиады в Пхенчхане. Русский слишком сложен и отличается от других. Сейчас мы общаемся на английском. Но мне хотелось бы иметь возможность разговаривать с семьей Дарьи. Здорово было бы поддержать разговор на русском.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ДОЗВОН ГУБЕР

А ты к ""голосу российского биатлона" обратись... ОН быстро научит ТЕБЯ всякую )(peнь орать...

18:57

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