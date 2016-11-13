Оле Эйнар Бьорндален: "В ближайшие 2 года Йоханнес Бе обойдет Мартена Фуркада"

8-кратный олимпийский чемпион норвежец Оле Эйнар Бьорндален выразил мнение, что его партнер по сборной Йоханнес Бе дорос до того, чтобы опередить Мартена Фуркада в борьбе за Большой хрустальный глобус. Француз выигрывал зачет Кубка мира пять последних лет подряд, став первым биатлонистом, добившимся этого результата.

- Он однозначно готов к тому, чтобы опередить Фуркада, - цитирует vg.no Бьорндалена. - Неважно, когда это случится - в этом году или в следующем. Он достаточно хорош. В ближайшие два года Йоханнес обойдет Мартена.

У него большой потенциал. Фуркад выиграл Кубок мира в прошлом сезоне с отрывом в несколько сотен очков. Но Йоханнес использует каждую возможность и быстро прогрессирует.