Оле Эйнар Бьорндален: "Работа со сборной России? Впервые слышу"

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален заявил, что не слышал о своей возможной работе в сборной России. Норвежец завершил карьеру по окончании минувшего сезона в возрасте 44 лет. По данным норвежских СМИ, он может сменить на посту старшего тренера российской сборной Рикко Гросса, с которым не был продлен контракт.

- Впервые слышу об этом, - цитирует NRK Бьорндалена.

- Что вы думаете о работе тренером в будущем?

- Пока слишком рано что-то говорить.

СМИ: Бьорндален может возглавить мужскую сборную России //

Майгуров: "Бьорндален? Не могу приглашать в сборную специалиста, никогда не работавшего тренером"