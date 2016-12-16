Оле Эйнар Бьорндален: "Пока спортсмен выходит на старт, он "чист"

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален считает, что российские спортсмены, раз выходят на международные старты, ни в чем не виновны. По его словам, в обратное он поверит, только если будут доказательства.

- Я считаю, что все соперники чисты в плане допинга до тех пор, пока они не отстранены, - цитирует Бьорндалена laola1.at. - Пока спортсмены выходят на старт, они чисты. По крайней мере, я на это надеюсь.

Также я считаю, что даже если десять процентов из того, что есть в докладе, правда, то это катастрофа. Но для начала мне нужны доказательства.

Напомним, сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Заседание исполкома IBU, на котором будут заслушаны рекомендации рабочей группы относительно допинг-случаев россиян, намечено на 22 декабря.