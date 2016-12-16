00:05 | БИАТЛОН

Оле Эйнар Бьорндален: "Пока спортсмен выходит на старт, он "чист"

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Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален считает, что российские спортсмены, раз выходят на международные старты, ни в чем не виновны. По его словам, в обратное он поверит, только если будут доказательства. 

- Я считаю, что все соперники чисты в плане допинга до тех пор, пока они не отстранены, - цитирует Бьорндалена laola1.at. - Пока спортсмены выходят на старт, они чисты. По крайней мере, я на это надеюсь. 

Также я считаю, что даже если десять процентов из того, что есть в докладе, правда, то это катастрофа. Но для начала мне нужны доказательства.

Напомним, сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Заседание исполкома IBU, на котором будут заслушаны рекомендации рабочей группы относительно допинг-случаев россиян, намечено на 22 декабря.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Mickmac1973

Интересно, предоставит ли кто-либо доказательства? Или опять будут говорить о металлической виртуальной полоске и о царапинах)

01:02

shpasic

"- какие ващи даказательства?!!! - кокаинум!!!"

00:18

spetrov

Но для начала мне нужны доказательства!

00:14

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