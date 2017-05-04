Оле Эйнар Бьорндален: "Норвежский Домрачевой намного лучше, чем мой русский"

Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален отметил, что не добился успеха в изучении русского языка. По слова спортсмена, его жена Дарья Домрачева изучила норвежский язык намного лучше.

- Я знаю несколько слов, но не так много, - приводит "Прессбол" слов Бьорндалена. - Проблема в том, что я не знаю алфавита. Когда я за рулем в Минске, то все дорожные указатели на русском. В этом городе живет два миллиона человек, там четыре-пять полос на трассах – очень много длинных переездов на машине. Я просто пользуюсь телефоном, чтобы мне помогли вернуться…

- А как норвежский Дарьи?

- Намного лучше, чем мой русский. Сейчас она уже понимает даже слишком много.