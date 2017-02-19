Оле Эйнар Бьорндален: "Не вижу смысла больше выступать на чемпионатах мира"

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален отметил, что вряд ли выступит снова на чемпионатах мира. 43-летний ветеран на мировом первенстве, которое завершилось в Хохфильцене, завоевал бронзовую медаль в гонке преследования.

– Похоже, настало время, – цитирует NRK Бьорндалена. – Впереди – Олимпиада. Мы направим все силы на нее. А с чемпионатами мира покончено. Я не вижу причин больше выступать на них. Я еще окончательно не решил. Но и раньше говорил, что этот чемпионат мира будет последним. Сейчас склоняюсь к тому же мнению. План состоит в том, чтобы дать точный ответ после Олимпиады.

Я бы не сказал, что будет тяжело выступать еще два-три года. Потребуются некоторые усилия. Проблем с этим не возникнет. Но я просто не вижу в этом смысла. Мне нужно бороться за самые высокие позиции. В этом году я готовился ко всем гонкам. В следующем уже буду более избирательным.