15:50 | БИАТЛОН

Оле Эйнар Бьорндален: "На цветочной церемонии была драма, настоящий Голливуд"

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Норвежец Оле Эйнар Бьорндален заявил, что на цветочной церемонии после спринтерской гонки на чемпионате мира-2017 нужно было больше времени уделять победителю, а не ситуации, возникшей между Мартеном Фуркадом и российскими биатлонистами – Антоном Шипулиным и Александром Логиновым. По ходу смешанной француз во время передачи эстафеты "подрезал" Логинова, из-за чего тот упал. На финише он эмоционально отреагировал на победу над Шипулиным. На цветочной церемонии российские спортсмены отказались пожать руку Фуркаду.

– В последнее время спортсмены очень темпераментны, – цитирует TV2 Бьорндалена. – Это ведь чемпионат мира, каждый хочет быть первым. Но это не очень хорошо в каком-то плане. Я могу только надеяться, что они придут к согласию и дальше на первом плане будет спорт.

Мы сидели и смотрели на происходящее. Были очень удивлены. Это была настоящая драма, настоящий Голливуд. Но, как мне кажется, не нужно было делать на этом акцент. Нужно уделять больше внимания победителям, а его сборной Германии не хватило. Чью сторону я выберу? Я даже не понимаю ничего. Соревнования будут идти своим чередом, а спортсменам из Франции и России нужно сесть, выпить по чашечке кофе и все обговорить.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Продавец воздуха

В этой ситуации норги будут помалкивать и сглаживать углы не потому, что они такие добрые, а потому, что у них похожая ситуация в лыжах. Ведь если можно гнобить Логинова, то почему нельзя гнобить тех же Сундбю и Йохауг?

18:23

adamantane'

"По ходу смешанной француз во время передачи эстафеты" - забавно сформулировано).

18:16

mega.vasin75

мудрый Каа

17:37

Bache Gabrielsen

Старик Бьорндален, как всегда, прав.

17:16

rusfed 2.0

Andre_Saratov, помудрел )

16:44

Излучение Промкооперации и Пищев

Сесть, выпить по коктейлю Родченкова и забить на ЧМ...

16:37

Людвиг Аристархович

Наши кофе не пьют.

16:33

Gordon

Что сказал, что не сказал. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, ага.

16:25

Andre_Saratov

Обрусел)

15:52

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