Оле Эйнар Бьорндален: "На цветочной церемонии была драма, настоящий Голливуд"

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален заявил, что на цветочной церемонии после спринтерской гонки на чемпионате мира-2017 нужно было больше времени уделять победителю, а не ситуации, возникшей между Мартеном Фуркадом и российскими биатлонистами – Антоном Шипулиным и Александром Логиновым. По ходу смешанной француз во время передачи эстафеты "подрезал" Логинова, из-за чего тот упал. На финише он эмоционально отреагировал на победу над Шипулиным. На цветочной церемонии российские спортсмены отказались пожать руку Фуркаду.

– В последнее время спортсмены очень темпераментны, – цитирует TV2 Бьорндалена. – Это ведь чемпионат мира, каждый хочет быть первым. Но это не очень хорошо в каком-то плане. Я могу только надеяться, что они придут к согласию и дальше на первом плане будет спорт.

Мы сидели и смотрели на происходящее. Были очень удивлены. Это была настоящая драма, настоящий Голливуд. Но, как мне кажется, не нужно было делать на этом акцент. Нужно уделять больше внимания победителям, а его сборной Германии не хватило. Чью сторону я выберу? Я даже не понимаю ничего. Соревнования будут идти своим чередом, а спортсменам из Франции и России нужно сесть, выпить по чашечке кофе и все обговорить.