17:00 9 января | Биатлон

Оле Эйнар Бьорндален: "Мотивация у меня такая же, как и перед Олимпиадой-1994"

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Биатлонист сборной Норвегии Оле Эйнар Бьорндален подчеркнул, что перед Играми-2018 его мотивация столь же сильна, как перед первой Олимпиадой в его карьере - Лиллехаммере-1994. Ранее сообщалось, что 43-летний биатлонист рискует не попасть в сборную на седьмые для него Игры из-за низких результатов.

- Я провел неплохие тренировки на высоте, - цитирует NRK Бьорндалена. - Думаю, скоро наберу форму. Пока мне не хватает скорости. 

Мотивация у меня такая же, как и в 19 лет, в 1993 году перед Олимпиадой в Лиллехаммере. Нет никакой разницы. Мотивация и желание столь же велики.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Платошкин Андрей

Думаю возьмут его только из-за уважения. Но возьмут запасным и выступить ему вряд ли удастся. На крайняк в какой-нибудь эстафете, причем скорее смешанной (2+2).

17:06 9 января

Ностро

Давай, справляйся. Уважаю!

17:03 9 января