Оле Эйнар Бьорндален: "Мотивация у меня такая же, как и перед Олимпиадой-1994"

Биатлонист сборной Норвегии Оле Эйнар Бьорндален подчеркнул, что перед Играми-2018 его мотивация столь же сильна, как перед первой Олимпиадой в его карьере - Лиллехаммере-1994. Ранее сообщалось, что 43-летний биатлонист рискует не попасть в сборную на седьмые для него Игры из-за низких результатов.

- Я провел неплохие тренировки на высоте, - цитирует NRK Бьорндалена. - Думаю, скоро наберу форму. Пока мне не хватает скорости.

Мотивация у меня такая же, как и в 19 лет, в 1993 году перед Олимпиадой в Лиллехаммере. Нет никакой разницы. Мотивация и желание столь же велики.