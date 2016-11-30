21:48 | БИАТЛОН

Оле Эйнар Бьорндален: "Мазе не согласен с моей техникой стрельбы"

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42-летний норвежец Оле Эйнар Бьорндален признался, что не согласен с некоторыми методами работы нового тренера команды Зигфрида Мазе. Специалист пытается заставить титулованного спортсмена изменить технику стрельбы.

– Мазе не согласен с моей техникой стрельбы, – цитирует NRK Бьорндалена. – Но я много тренировался именно в таком стиле, и это у меня работает. А предлагаемые Мазе варианты были актуальны лет десять назад. Когда ты устал, то не всегда можешь правильно думать на огневом рубеже. Лишние размышления на стрельбище могут только помешать. Если я часть команды, то тренеру нужно смириться (смеется). Зигфрид замечательный человек, очень интересный собеседник, с ним интересно дискутировать. У него богатый опыт, так что я рад видеть его в нашей команде.

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