Оле Эйнар Бьорндален: "Мазе не согласен с моей техникой стрельбы"

42-летний норвежец Оле Эйнар Бьорндален признался, что не согласен с некоторыми методами работы нового тренера команды Зигфрида Мазе. Специалист пытается заставить титулованного спортсмена изменить технику стрельбы.

– Мазе не согласен с моей техникой стрельбы, – цитирует NRK Бьорндалена. – Но я много тренировался именно в таком стиле, и это у меня работает. А предлагаемые Мазе варианты были актуальны лет десять назад. Когда ты устал, то не всегда можешь правильно думать на огневом рубеже. Лишние размышления на стрельбище могут только помешать. Если я часть команды, то тренеру нужно смириться (смеется). Зигфрид замечательный человек, очень интересный собеседник, с ним интересно дискутировать. У него богатый опыт, так что я рад видеть его в нашей команде.