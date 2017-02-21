Оле Эйнар Бьорндален: "Когда у тебя маленький ребенок, плохие результаты быстро забываются"

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален рассказал об особенностях участия в чемпионате мира в статусе отца маленького ребенка. На ЧМ-2017 в Хохфильцене норвежец завоевал бронзовую медаль в гонке преследования. Напомним, в октябре у Бьорндалена и его супруги – белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой родилась дочь.

– Когда у тебя маленький ребенок, плохие результаты быстро забываются, – приводит Dagbladet слова Бьорндалена. – В этом плане это преимущество. Единственное отличие от предыдущих чемпионатов мира в том, что у нас малыш, о котором нужно заботиться. И от этого только один позитив. Немного жаль, что я не могу так часто быть с командой, как раньше, но лучше жить со своей семьей.