19:28 | БИАТЛОН

Оле Эйнар Бьорндален: "Интересно, что Бэйли смог выиграть гонку"

0
0
0
0

Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален после завершения индивидуальной гонки на чемпионате мира-2017 отметил, что результат Лоуэлла Бэйли стал для него неожиданным. 35-летний американец впервые в карьере завоевал медаль на чемпионате мира и принес сборной США первое золото на турнирах такого уровня. Сам Бьорндален сегодня финишировал 47-м, допустив четыре промаха.

- Бэйли в очень хорошей форме, у него отличные показатели стрельбы, - приводит NRK слова Бьорндалена. - Интересно, что он выиграл. Это невероятно. Могу только поздравить его и сборную США. 

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ