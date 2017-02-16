Оле Эйнар Бьорндален: "Интересно, что Бэйли смог выиграть гонку"

Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален после завершения индивидуальной гонки на чемпионате мира-2017 отметил, что результат Лоуэлла Бэйли стал для него неожиданным. 35-летний американец впервые в карьере завоевал медаль на чемпионате мира и принес сборной США первое золото на турнирах такого уровня. Сам Бьорндален сегодня финишировал 47-м, допустив четыре промаха.

- Бэйли в очень хорошей форме, у него отличные показатели стрельбы, - приводит NRK слова Бьорндалена. - Интересно, что он выиграл. Это невероятно. Могу только поздравить его и сборную США.