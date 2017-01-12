23:44 12 января | БИАТЛОН

Оле Эйнар Бьорндален: "Хотим ускорить процесс расследования в отношении биатлонистов России"

0
0
0

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален подчеркнул, что при расследовании ситуации с допингом в российском биатлоне необходимо в первую очередь соблюсти права спортсменов. Ранее IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Двое были отстранены от соревнований, в отношении еще 29 ведется расследование.

- Мы хотим ускорить процесс расследования, но не хотим слишком давить, чтобы не было ошибки, - цитирует NRK Бьорндалена. - Главное, чтобы были соблюдены права спортсменов.

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ