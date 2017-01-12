Оле Эйнар Бьорндален: "Хотим ускорить процесс расследования в отношении биатлонистов России"

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален подчеркнул, что при расследовании ситуации с допингом в российском биатлоне необходимо в первую очередь соблюсти права спортсменов. Ранее IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Двое были отстранены от соревнований, в отношении еще 29 ведется расследование.

- Мы хотим ускорить процесс расследования, но не хотим слишком давить, чтобы не было ошибки, - цитирует NRK Бьорндалена. - Главное, чтобы были соблюдены права спортсменов.