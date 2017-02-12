19:51 | БИАТЛОН

Оле Эйнар Бьорндален: "Гонка Домрачевой для меня была важнее собственной"

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Норвежец Оле Эйнар Бьорндален признался, что для него серебряная медаль супруги Дарьи Домрачевой в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене ценнее собственной награды. Сам 43-летний спортсмен в этой же дисциплине стал третьим, уступив французу Мартену Фуркаду и соотечественнику Йоханнесу Бе.

– Это был хороший день для нашей семьи – удивительный, – цитирует VG Бьорндалена. – Было здорово участвовать в гонках в один день с Дарьей. Ее гонка была для меня важнее, чем моя собственная. Она очень много работала, чтобы вернуться на свой уровень.

Я не считаю, что упустил серебро. Скорее, выиграл бронзу. Старался как можно дольше сдерживать Йоханнеса, но он оказался сильнее. Это не так и страшно. Все равно гонка прекрасная вышла.

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Материалы REN-TV

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