Оле Эйнар Бьорндален: "Гонка Домрачевой для меня была важнее собственной"

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален признался, что для него серебряная медаль супруги Дарьи Домрачевой в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене ценнее собственной награды. Сам 43-летний спортсмен в этой же дисциплине стал третьим, уступив французу Мартену Фуркаду и соотечественнику Йоханнесу Бе.

– Это был хороший день для нашей семьи – удивительный, – цитирует VG Бьорндалена. – Было здорово участвовать в гонках в один день с Дарьей. Ее гонка была для меня важнее, чем моя собственная. Она очень много работала, чтобы вернуться на свой уровень.

Я не считаю, что упустил серебро. Скорее, выиграл бронзу. Старался как можно дольше сдерживать Йоханнеса, но он оказался сильнее. Это не так и страшно. Все равно гонка прекрасная вышла.