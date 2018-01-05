Оле Эйнар Бьорндален: "Если продолжите спрашивать о давлении перед Играми, оно будет все сильнее"

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален отметил, что не хочет испытывать давления в вопросе отбора на Олимпиаду-2018. По его словам, сейчас важно показывать лучшую форму.

– Впереди три гонки, в которых важно все сделать грамотно, – цитирует NRK Бьорндалена. – Сейчас ведется борьба за места в команде на Игры. Ощущаю ли я давление? Если продолжите спрашивать, буду чувствовать его еще больше. Понятно, что мне нужно действовать, чтобы двигаться дальше. Я должен показывать результат. В последнее время я увеличил интенсивность тренировок. Моя форма? Как сказать. Бывают дни, когда все хорошо, а порой все складывается непросто. Надеюсь, что спринт мне удастся.