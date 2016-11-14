14:04 | БИАТЛОН

Оле Эйнар Бьорндален: "Для меня важно, чтобы Домрачева вернулась в биатлон на прежнем уровне"

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Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален отметил, что Дарья Домрачева приняла верное решение вернуться к тренировкам. В октябре у пары родилась дочь, а уже в январе белорусская спортсменка собирается приступить к соревнованиям.

- Для меня важно, чтобы она вернулась в биатлон на своем прежнем уровне, - приводит NRK слова Бьорндалена. - Если для этого понадобятся месяцы или год, то пусть будет так. Но ей это нужно так же, как и мне. Для меня биатлон остается смыслом жизни. Просто сейчас необходимо планировать свое время, чтобы уделить его семье. Я хочу быть игривым отцом. Хочу весело проводить время со своей дочерью.

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