Оле Эйнар Бьорндален: "Дарье пришлось выбирать между дочкой и спортом"

Восьмикратный олимпиийский чемпион норвежец Оле Эйнар Бьорндален пояснил, что его супруга, четырехкратная чемпионка Олимпиады Дарья Домрачева вынуждена была завершить карьеру ради семьи. Пара воспитывает дочь Ксению, в прошлом сезоне оба выступали как действующие биатлонисты, Бьорндален ранее также объявил об уходе из спорта.

- Разумеется, у Дарьи была возможность продолжить карьеру, - цитирует "Р-Спорт" Бьорндалена. - Стоял выбор между дочкой и спортом. Если бы она выбрала карьеру, продолжила побеждать, то для этого пришлось бы тратить очень много времени, а это значит, меньше времени уделять Ксении. Это могло бы сказаться на ее развитии, воспитании.