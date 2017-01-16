Оле Эйнар Бьорндален: "Через месяц Домрачева будет в очень хорошей форме"

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален подчеркнул, что Дарья Домрачева, которая является его супругой, приятно удивила выступлением на этапах Кубка мира по биатлону в Германии.

Соревнования в Оберхофе и Рупольдинге стали первыми для Домрачевой после рождения в октябре дочери Ксении. В минувшую субботу в спринте Домрачева финишировала 13-й с одним промахом. При том что в первой - после почти двухгодичного перерыва - спринтерской гонке в Оберхофе полторы недели назад была лишь 37-й.

- Я очень счастлив, что она здорова. Она тренируется только пару месяцев, - приводит Sputnik слова Бьорндалена. - И то, что у нее такая хорошая форма только после двух месяцев тренировок, удивляет меня. Я считаю, что еще через месяц она будет в очень хорошей, привычной для себя форме. Поэтому ждем еще месяц, а там посмотрим.

Бьорндален отказался рассуждать на тему шансов Домрачевой на награды Олимпиады-2018. До Игр еще много времени, напомнил он журналистам. Биатлонист также рассказал о том, как молодые родители справляются с хлопотами, связанными с прибавлением в семье.

На вопрос журналистов, кто в их семье главный - Дарья или он, - Бьорндален дипломатично ответил, что маленькая Ксения. Также он отказался демонстрировать свои успехи в изучении русского языка.

- Не могу ничего сказать по-русски, пока он не будет на хорошем уровне, - продолжил Бьорндален. - Надеюсь, что через пару лет я смогу говорить по-русски намного лучше.