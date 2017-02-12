18:16 | БИАТЛОН

Оле Эйнар Бьорндален: "Безумно доволен гонкой"

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Норвежец Оле Эйнар Бьорндален остался доволен третьим местом в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Для 43-летнего спортсмена эта награда стала 44-й в карьере на чемпионатах мира.

– Я безумно доволен гонкой, – цитирует NRK Бьорндалена. – На последнем рубеже было настоящее сражение. Я немного волновался. День в целом фантастический. Я счастлив. Публика просто удивительная. Надеюсь, что выступлю тут еще в индивидуальной гонке. И это будет еще одна битва. У меня сегодня хорошо катили лыжи, на стрельбище я контролировал ситуацию.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Дед молодец

18:31

Slim Taller

Попей боярышника и всё пройдёт.Не увлекайся стекломоем.

18:27

zzzqqq

АСМАТИКИ РУЛЯТ

18:22

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