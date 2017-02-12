Оле Эйнар Бьорндален: "Безумно доволен гонкой"

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален остался доволен третьим местом в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Для 43-летнего спортсмена эта награда стала 44-й в карьере на чемпионатах мира.

– Я безумно доволен гонкой, – цитирует NRK Бьорндалена. – На последнем рубеже было настоящее сражение. Я немного волновался. День в целом фантастический. Я счастлив. Публика просто удивительная. Надеюсь, что выступлю тут еще в индивидуальной гонке. И это будет еще одна битва. У меня сегодня хорошо катили лыжи, на стрельбище я контролировал ситуацию.