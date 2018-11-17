Объявлен состав сборной России на старт сезона. Шипулин - во второй команде

Тренерский штаб сборной России на основе двух отборочных стартов в финском Контиолахти объявил составы команд на декабрьские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Кубок мира

Мужчины. Дмитрий Малышко (40 зачетных очков), Александр Логинов (30), Евгений Гараничев (24), Алексей Слепов (22), Матвей Елисеев (22), Эдуард Латыпов (21).

Женщины. Ирина Старых (33), Евгения Павлова (27), Маргарита Васильева (26), Екатерина Юрлова-Перхт (24), Кристина Ильченко (23), Валерия Васнецова (23), Ульяна Кайшева (решением тренерского штаба).

Кубок IBU

Мужчины. Юрий Шопин (13), Антон Бабиков (12), Александр Поварницын (12), Сергей Корастылев (11), Петр Пащенко (10), Игорь Малиновский (8), Василий Томшин (7).

Женщины. Наталья Гербулова (15), Ирина Казакевич (13), Светлана Миронова (13), Виктория Сливко (10), Лейсан Бикташева (10), Анастасия Морозова (10), Екатерина Мошкова (10).

Как сообщалось ранее, лидер сборной России последних лет Антон Шипулин в декабре будет находиться на тренировочном сборе в составе второй сборной команды и готовиться к выступлению на этапах Кубка IBU и "Ижевской винтовке".