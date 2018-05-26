Обвиняемый в допинге тренер: "Я написал заявление об увольнении 18 мая"

Биатлонный тренер ЦСП по олимпийским видам спорта Александр Саратовский, который обвиняется в том, что ставил спортсменам капельницы (запрещенные в спорте. – Прим. "СЭ"), заявил, что ушел с работы по собственному желанию.

- 18 мая я написал заявление об увольнении по собственному желанию. Мне намекнули, что лучше сделать так. Дело в том, что мой контракт с ЦСП заканчивается 30 мая, а в случае увольнения по собственному нужно еще отработать положенный срок. Контракт со мной все равно никто не собирался продлевать, потому я и написал заявление. Что дальше? Буду думать. Своей вины я не признаю, - рассказал Саратовский.



Обвинения в адрес Саратовского выдвинули родители двух биатлонистов, с которыми он работал летом 2017 года. (Андрей ШИТИХИН)