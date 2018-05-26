Обвиняемый в допинге тренер: "Это месть"

Тренер по биатлону ЦСП по олимпийским видам спорта Александр Саратовский ответил на обвинения родителей спортсменов, которые утверждают, что он ставил их детям капельницы во время проведения тренировочных сборов.

"Заявления спортсменов не соответствуют действительности! Никаких противозаконных действий я не совершал, уголовное и антидопинговое законодательство РФ мной также никогда не нарушались! В отношении спортсменов силу не применял! Вместе с тем удивительным является тот факт, что оба заявления идентичны – то есть, по видимому, были написаны под диктовку…

…По моему мнению эти заявления являются провокацией, нацеленной против меня, и личной местью, которую организовали первый вице-президент федерации биатлона Московской области Сергей Тутмин и президент федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

…Не сомневаюсь, что правоохранительные органы дадут правовую оценку данным материалам, и в возбуждении уголовного дела будет отказано, так как, повторюсь, что законодательство РФ (в том числе антидопинговое) я никогда не нарушал. В данный момент я рассматриваю возможность подачи иска о защите чести, достоинства и деловой репутации", – сказано в письме Саратовского, имеющегося в распоряжении "СЭ".

25 мая "Чемпионат.com" опубликовал заметку с заявлениями родителей и спортсменов, в которых содержатся обвинения в адрес Саратовского.

Напомним, что старший тренер ЦОВС Сергей Тутмин уволился со всех работ по собственному желанию после скандала с домогательствами к несовершеннолетней Анне Моисеевой, но при этом находился на сборе в Кисловодске вместе с группой спортсменов. Алексей Нуждов на отчетно-выборной конференции в Тюмени 18 мая был избран первым вице-президентом СБР и вошел в состав правления СБР. (Андрей ШИТИХИН)