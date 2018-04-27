Обвиняемый в домогательствах тренер Тутмин остался безработным

Биатлонный тренер Сергей Тутмин, обвиненный 17-летней спортсменкой подмосковной СШОР "Истина" Анной Моисеевой в сексуальных домогательствах, уволился со всех работ.
Тутмин занимал должность старшего тренера по биатлону Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, работал тренером-преподавателем в Комплексной ДЮСШ по биатлону имени Елизарова Пушкинского муниципального района, а также числился тренером по биатлону в ДЮСШ городского округа Павловский Посад.
По информации "СЭ", заявление об увольнении по собственному желанию в ЦОВС он написал 13 апреля. Примерно в те же сроки он написал заявление о расторжении договора со школой из Павловского Посада, где у него была половина ставки – 9 часов.
20 апреля Тутмин написал заявление об увольнении и в КДЮСШ имени Елизарова, где работал на полной ставке. Действие его трудового договора с выдачей трудовой книжки будет прекращено с 1 мая 2018 года.
Кроме того, он покинул должность главного тренера сборной Московской области по биатлону, но формально продолжает занимать пост первого вице-президента Федерации биатлона МО. От этой должности Тутмин будет освобожден на отчетной-выборной конференции ФБМО, которая запланирована на июль. (Андрей ШИТИХИН)
За Арсеналий с децтва!))
Мужик ни в чём не виновен. Бабища сама виновата, ещё одна Шурыгина, фотки вульгарные... К нормальным девушкам, скромным и порядочным никто приставать не будет. Мужика либо вынудили уволиться, либо сам не захотел в этой грязи работать... И ещё не забываем, что любого насильника формирует среда! Значит там такие условия были, и сплош и рядом всё через постель и распущенность. Поверьте моему опыту общения с людьми. Даже, если мужик и негодяй, там обе стороны хороши, девушка далеко не ангелочек.))
13:28
waleriy
А что он на свободе? Вор должен сидеть в тюрьме, а он на параше.
13:11
Был я тут
shur 12:39 --------------------------- ты дурачёк что ли? что - без суда и следствия? Увольнения по СОБСТВЕННОМУ желанию? ДБ... Его что, в тюрьму посадили? Выгнали по статье? Если он сам поувольнялся со всех постов и должностей - значит признает свою вину. А как не признать - если запись - вот она, любой может послушать? И скорее всего у него это не первый опыт, и если это так то его могут посадить на много лет. Хотя факт домогательства на аудиозаписи - это не донос, а доказательство, улика.
13:03
shur
Без суда и следствия? По какому-то доносу? Так можно накатать телегу на любого неугодного тренера. И никто не будет разбираться.
12:39