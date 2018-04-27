Обвиняемый в домогательствах тренер Тутмин остался безработным

Биатлонный тренер Сергей Тутмин, обвиненный 17-летней спортсменкой подмосковной СШОР "Истина" Анной Моисеевой в сексуальных домогательствах, уволился со всех работ.

Тутмин занимал должность старшего тренера по биатлону Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, работал тренером-преподавателем в Комплексной ДЮСШ по биатлону имени Елизарова Пушкинского муниципального района, а также числился тренером по биатлону в ДЮСШ городского округа Павловский Посад.

По информации "СЭ", заявление об увольнении по собственному желанию в ЦОВС он написал 13 апреля. Примерно в те же сроки он написал заявление о расторжении договора со школой из Павловского Посада, где у него была половина ставки – 9 часов.

20 апреля Тутмин написал заявление об увольнении и в КДЮСШ имени Елизарова, где работал на полной ставке. Действие его трудового договора с выдачей трудовой книжки будет прекращено с 1 мая 2018 года.

Кроме того, он покинул должность главного тренера сборной Московской области по биатлону, но формально продолжает занимать пост первого вице-президента Федерации биатлона МО. От этой должности Тутмин будет освобожден на отчетной-выборной конференции ФБМО, которая запланирована на июль. (Андрей ШИТИХИН)

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