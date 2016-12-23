NRK: двое отстраненных российских биатлониста выиграли медали Сочи и уже завершили карьеру

Норвежское издание NRK на основании пресс-релиза Международного союза биатлонистов (IBU) с решениями исполкома организации попыталось угадать, кем именно являются два временно отстраненных российских биатлониста. Исполком IBU провел в четверг экстренное заседание для изучения выводов специальной комиссии. Она начала работу после передачи союзу от ВАДА документов по 31 российскому биатлонисту, которые при подготовке второй части доклада независимого следователя Ричарда Макларена попали под подозрение в связи с нарушением антидопинговых правил с 2011 по 2015 год.

В четверг стало известно, что IBU наложил временную дисквалификацию на двух россиян как следствие возбуждения дисциплинарных дел в их отношении по линии Международного олимпийского комитета (МОК). NRK предположило, что эти два биатлониста прежде не имели проблем с допингом. При этом оба стали призерами зимних Олимпийских игр в Сочи и уже завершили карьеры, утверждает норвежское издание.