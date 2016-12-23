NRK: два отстраненных российских биатлониста выиграли медали Сочи и уже завершили карьеру

Норвежское издание NRK на основании пресс-релиза Международного союза биатлонистов (IBU) с решениями исполкома организации попыталось угадать, кем именно являются два временно отстраненных российских биатлониста. Исполком IBU провел в четверг экстренное заседание для изучения выводов специальной комиссии. Она начала работу после передачи союзу от ВАДА документов по 31 российскому биатлонисту, которые при подготовке второй части доклада независимого следователя Ричарда Макларена попали под подозрение в связи с нарушением антидопинговых правил с 2011 по 2015 год.
В четверг стало известно, что IBU наложил временную дисквалификацию на двух россиян как следствие возбуждения дисциплинарных дел в их отношении по линии Международного олимпийского комитета (МОК). NRK предположило, что эти два биатлониста прежде не имели проблем с допингом. При этом оба стали призерами зимних Олимпийских игр в Сочи и уже завершили карьеры, утверждает норвежское издание.
Саша ИЗ Симферополя
RW.irk Как будто их было десятки и сотни, СМИ об их победах ничего не рассказывали, трансляций не было, да и вообще это было 40 лет назад. Тут-то конечно без википедии не обойтись)) ВЫ знаете, не у всех такая хорошая память, как у нас с вами, поэтому я и предложил посмотреть Вики.Это самый Легкий способ. Хотя я и сам примерно помню кто из Биатлонистов стал призером Сочи.
10:24
RW.irk
Саша ИЗ Симферополя ilya81 Или Зайцева и Вилухина или Устюгов и Вилухина. Можно В Википедии прочитать всех призеров Биатлона ВСочи. И легко сделать выводы. -------------- А без Википедии-то никак не узнать сколько и кто был призерами игр в Сочи?))) Как будто их было десятки и сотни, СМИ об их победах ничего не рассказывали, трансляций не было, да и вообще это было 40 лет назад. Тут-то конечно без википедии не обойтись))
09:33
L Osokin
Романова еще заканчивала карьеру
09:17
Саша ИЗ Симферополя
ilya81 Или Зайцева и Вилухина или Устюгов и Вилухина. Можно В Википедии прочитать всех призеров Биатлона ВСочи. И легко сделать выводы.
02:54
Саша ИЗ Симферополя
spetrov Есть Допинг пробы взятые во время Сочи. О них идет речь. Они были заменены.
02:52
ilya81
Зайцева и Вилухина?
02:51
spetrov
Здесь что интересно. Закончили карьеру, значит и допинг-проб уже не сдавали? Ну то есть подозревать можно бесболезненно, все равно никто не проверит. Объектов проверки уже нет. Так получается?
02:47
Саша ИЗ Симферополя
gippo Можно еще и на Зайцеву подумать, она тоже карьеру закончила и завоевала медаль в эстафете. А Вилухина было ясно, что не сможет набрать форму и поэтому она решила закончить. Хотя возможно ей уже тогда сообщили про Доклад Макларена.
01:56
gippo
Вилухина и Устюгов скорее всего. Тем более они достаточно неожиданно решили завязать. Это и наводит на подозрения. Там может и доказательств никаких нет. Если опять царапины на пробирках, то это несерьезно.
01:50
Саша ИЗ Симферополя
Сейчас глянул сайт СБР Волков еще бегает на кубок IBU. Значит еще проще ситуация 2 биатлонист(точнее биатлонистка) это Ольга Вилухина, призер Сочи, закончившая недавно карьеру.
01:49
Саша ИЗ Симферополя
adamantane' Вроде он не бегает ни на Кубке Мира, ни на кубке IBU. надо сайт СБР глянуть числится он в составе. Просто двое других это Малышко и Шипулин и они продолжают бегать. А из дам под подозрение попадает недавно закончившая карьеру Вилухина Ольга.
01:41
adamantane'
А Волков уже закончил с биатлоном?..
01:36
adamantane'
Если двое, то биатлонистов, если же биатлониста, то два.
01:35
Don Miguel
Еще бы кто пояснил, как можно отстранить спортсмена, если он уже закончил, т.е. уже НЕ СПОРТСМЕН? Можно лишить медали, если был в эстафете - значит, всю эстафетную команду, но от чего отстранять-то?
01:01
ladafan
тогда от чего их отстранять собрались???...
00:58
Саша ИЗ Симферополя
Эти Биатлонисты Волков и Устюгов если сравнивать по Википедии. Они стали призерами в Эстафете в Сочи. еще призером стал Гараничев, но он продолжает бегать.
00:47